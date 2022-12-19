Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 13 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 211 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12-19 Aralık'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Çalışmalarda, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 211 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.

Uygulamalarda, çalıntı otomobil, ruhsatsız 3 tüfek ve 3 tabanca, 50 uyuşturucu hap, 2,90 gram esrar, 29,94 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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