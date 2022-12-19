Osmaniye'de DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde 160 öğrenci eğitim görüyor

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlik merkezinde açılan DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde 160 öğrenci eğitim görüyor.

Öğrenciler atölyelerde robotik kodlama, tasarım ve üretim, nanoteknoloji, malzeme bilimi, mobil uygulama gibi alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Atölye sorumlusu Mehmet Özkan, yaptığı açıklamada, atölyelerin yurdun dört bir yanına dağılmasıyla gençlerin teknolojiye ulaşma imkanının arttığını söyledi.

Öğrencilere 3 yıl eğitim verileceğini ifade eden Özkan, "DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde 100 ortaokul ve 60 lise öğrencimiz elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, ileri robotik, robotik ve kodlama, mobil uygulama alanlarında eğitim görecek. Öğrencilerimiz ve velilerimiz çok heyecanlılar. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz." dedi.



Öğrenci Hulise Kılınç da atölyede ders aldığı için mutlu olduğunu belirterek, her gün arkadaşlarıyla yeni çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



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