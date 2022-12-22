Osmaniye'de dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.S'nin kullandığı 80 LU 755 plakalı hafif ticari araç, Dervişpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Korkulukları aşarak Bülbül Deresi'nin yatağına devrilen aracın sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

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