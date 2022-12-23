Vali Erdinç Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Vali Yılmaz, haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre ve yaşam kategorisinde de Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirten Yılmaz, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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