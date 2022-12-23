Osmaniye'de 35 koyun ve 20 kaz ve tavuk telef edildi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 koyun ve 20 kaz ve tavuk telef edildi.

Anberinarkı köyünde 3 kişiye ait ağıl ve kümeslerde bulunan 35 koyun ile 20 kaz ve tavuk, sahiplerince parçalanmış olarak bulundu.

Köy muhtarı Oğuz Turan Durmuş, AA muhabirine, 3 kişinin ağıl ve kümeslerindeki küçükbaş havyalarının yırtıcı hayvanlarca telef edildiğini söyledi.

Köyün belirli yerlerinde nöbet tuttuklarını belirten Durmuş, "Nasıl olduğunu gören veya bilen yok. Tekrar gelirler diye nöbete başladık. Huzursuz ve rahatsızız." dedi.

Hayvanları telef olan Elif Aslan da ahırdaki hayvanlarını gece kontrol ettikten sonra sabah geldiğinde 18 koyunu parçalanmış halde gördüğünü kaydetti.

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