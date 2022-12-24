Üniversite projesi, bataryalara esneklik ve hızlı şarj özellikleri getirecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ) uygulamaya koyulan proje kapsamında, bor madeniyle üretilecek bataryaların esnek, saydam ve hızlı şarj edilebilir hale getirilmesi için proje hazırlandı.

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müslüm Demir ve ekibince bor madeninin enerji depolama alanlarında kullanımıyla ilgili "2 Boyutlu Metal-Borid Malzemelerinin Sentezi ve Enerji Depolama Uygulamaları" projesi hazırlandı.

TÜBİTAK 2247 Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunan projeyle, enerji depolamada kullanılan malzemelerin iki boyutlu hale getirilerek iletkenliğinin ve elastikiyetinin artırılması konusunda hedefler ortaya konuldu.

Projeyle, bor madeni kullanılarak bataryaların esnek, saydam ve hızlı şarj edilebilir olması hedefleniyor.

Doç. Dr. Müslüm Demir, AA muhabirine, enerji depolama alanında kullanılan malzemelerin üç boyutlu olduğunu söyledi.

Üç boyutlu malzemenin güç kaynaklarının fiziksel, elektrokimyasal ve iletkenlik özelliklerini düşürdüğünü anlatan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bor kullanılarak malzemenin 2 boyuta indirgenmesiyle yaşanan bu sorunlar ortadan kalkacak. Bu da bize, özellikle enerji depolama uygulamalarında birçok avantaj sağlayacak. Bunlardan en önemlisi de süper kapasitörler olacak. Bunları esnek süper kapasitörler (elektrik enerjisini depolayan devre elemanı) üretmekte kullanabileceğiz. Bu da bize esnek ekranlarda, bükülebilir cep telefonlarında veya kişisel bakım ve sağlık ürünleri gibi birçok yerde avantaj sağlayacak."

- "Enerji depolamada büyük sıkıntılar var"

Müslüm Demir, elektronik cihazlardaki en büyük sıkıntının bataryalardaki teknoloji olduğunu ifade etti.

Elektronik cihazlardaki batarya teknolojisinin "geri kaldığını" vurgulayan Demir, "Özellikle giyilebilir elektronik cihazlarda enerji depolamada büyük sıkıntılar var. En basiti, bataryalar çok sert ve esnek değil. Bataryayı kırarsanız onu bir daha çalıştıramazsınız. Bizim buradaki hedefimiz saydam, bükülebilir ve mekanik tepkilere rahatça dayanabilen batarya ve güç kaynakları üretmek." diye konuştu.

Proje kapsamında çalışmalara 10 kişilik ekiple 6 ay önce başladıklarını aktaran Demir, şu an da 3 boyutlu malzemenin 2 boyutluya sentezi aşamasında olduklarını bildirdi.

Demir, sentez aşamasının ardından bunların enerji depolama aygıtlarına uygulamalarını yapacaklarını dile getirerek, ülkedeki bor madenlerinin bu yöntemle katma değer kazanacağını vurguladı.

- Japonya'ya davet edildi

Doç. Dr. Demir, uygulamaya koydukları projeyle ilgili Japonya'da 27 Şubat-3 Mart'ta 20 ülkeden 100'e yakın gelecek vadeden başarılı bilim insanının katılmasının beklendiği 14. Hope Toplantısı'na davet edildiğini belirtti.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yaklaşıldığı süreçte Türkiye'nin milli ve yerli kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi.

Bor madeninin önemine değinen Uzun, üniversitelerinde uygulamaya koyulan projenin ülkenin bilimsel alanına önemli katkı yapacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.