Osmaniye'de tarihi olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğunu belirledikleri şüpheliyi takibe aldı.

D-400 kara yolunda ekiplerce durdurulan şüphelinin aracında, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen İncil ve 3 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen İncil ve 3 sikke ise Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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