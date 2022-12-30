Osmaniye Ticaret Borsası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|28,00
|55,00
|İç yer fıstığı
|Kg
|19,00
|66,00
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