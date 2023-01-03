Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Arısoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Arısoy, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi" başlıklı fotoğrafına oy veren Arısoy, çevre-yaşamda Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" adlı fotoğrafını seçti.

Başsavcısı Arısoy, sporda da tercihini Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Oylamada emeği geçenleri tebrik eden Arısoy, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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