Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Okumuş, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Okumuş, çevre-yaşamda Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" adlı fotoğrafını seçti.

İl Emniyet Müdürü Okumuş, sporda da tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

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