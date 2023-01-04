Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

OSMANİYE (AA) - Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Tarhan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haberde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" başlıklı fotoğrafına oy veren Tarhan, çevre-yaşamda Mesut Varol'un "Beslenme saati", sporda da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun “Şükür secdesi” başlıklı fotoğrafını seçti.
Tarhan, oylamadaki tüm fotoğrafları beğendiğini ifade ederek, AA çalışanlarına başarılar diledi.