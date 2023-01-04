Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık-2 Ocak tarihlerinde kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 6 kilo 158 gram esrar, 62 gram sentetik uyuşturucu, 17 sentetik hap ve 4 bin 990 lira ele geçirildi, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.



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