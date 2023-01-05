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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de su sıkıntısı yaşayan köylülere güneş enerji panelleri deva oldu

AA

Osmaniye'de su sıkıntısı yaşayan köylülere güneş enerji panelleri deva oldu

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaklaşık 1000 rakımda bulunan 6 köy, su naklinde yaşadığı yüksek maliyetten güneş enerji paneliyle kurtuldu.

İlçeye bağlı Kaman, Kızlaç, Örencik, Arıklıkaş, Gökmustafalı ve Yukarıkardere köylerinde yüksek rakım nedeniyle kuyudan çekilen içme suyu, pompayla depolara, oradan da evlere dağıtılıyordu.

Bahçe Kaymakamlığı, su naklinde köylülerin yüksek fatura nedeniyle sıkıntı yaşaması üzerine güneş enerji paneli kurulması için proje hazırladı.

İl Özel İdaresince finanse edilen proje kapsamında toplam 5 bin 500 haneli 6 köye 86 kilovat gücünde 211 güneş enerji paneli kuruldu.

Paneller sayesinde kuyudan çıkan su, yüksek debiyle depolara nakledilebilirken, köylüler de sıfır maliyetle evlerinde suya kavuştu.

Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, AA muhabirine, köylülerin su nakli nedeniyle yaşadığı yüksek maliyete güneş enerji panelleriyle çözüm bulduklarını söyledi.

Kurulan paneller sayesinde dağlık kesimdeki köylerde yaşanan su nakli sıkıntısının giderildiğini anlatan Kayabaşı, şöyle devam etti:

"Köylerin üzerindeki elektrik masrafı yükünü kaldırmak amacıyla ilk defa ilçemizde güneş paneliyle su kaynaklarından suyu alıp depoya götürmeyi kararlaştırdık. Bu kapsamda 6 köyümüze güneş panelleri yerleştirdik. Bunlardan biri olan Kızlaç köyümüze 45 tane toplam gücü 410 vat olan 72 hücreli panel yerleştirdik. Proje hayata geçeli 4-5 ay oldu. Köylülerimiz suyu almak için 4-5 aydır elektrik parası ödemiyor. İnşallah kış ayları da bu şekilde güneşli geçerse, kış boyunca elektrik parası toplamayacaklar."

-"Paneller sayesinde para ödemeden suyumuzu alabiliyoruz"

Kızlaç Muhtarı Ömer Faruk Altıntaş da güneş panelleri sayesinde su naklindeki elektrik maliyetinin sıfıra indiğini söyledi.

Yerin 50 metre altından çıkarılan içme suyunun kaynağa 300-400 metre uzaklıkta bulunan su deposuna panellerden elde edilen elektrikle taşındığını belirten Altıntaş, "Burada 200 hanenin suyu bu sayede sağlanıyor. Her sabah ve akşam depoları dolduruyoruz ve evlere su gönderiyoruz. Panellerden önce iki ayda bir elektrik faturası geliyordu. En son 18 bin lira ödedik. Yaz mevsimi boyunca 60-70 bin liralık fatura geldi. Bunun parasını da köylülerden toplayıp yatırıyorduk. Köylünün bazen gücü yetmiyordu. Paneller sayesinde artık hiç para ödemeden suyumuzu alabiliyoruz." diye konuştu.

Arıklıkaş Muhtarı Adnan Sarıköse güneş enerji panelleri sayesinde 262 hanelik köylerinde yaşanan içme suyu sıkıntısının giderildiğini söyledi.

Örencik Muhtarı Fevzi Aslan ise İl Özel İdare ve Bahçe Kaymakamlığına proje dolayısıyla teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu panellerin köyümüze katkısı yıllık 50 bin liradan fazla. Bu para bu paneller sayesinde cebimizde kalıyor. Bu yıl elektriğe 48 bin lira ödedim. Önümüzdeki yıl daha fazla ödeyecektim. Bu para artık köylümüzün cebinde kalacak. Köyde bulunan 130 hanenin hepsine bu paneller sayesinde su verebiliyoruz. Eskiden fatura geldi mi tek tek köylüden toplayıp yatırıyordum. Kimisi veremiyordu, kimisi eksik veriyordu. Artık çok rahatım, hiçbir ücret ödemeden suyumuzu kullanabiliyoruz."


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