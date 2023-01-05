Sumbas Kaymakamı Taşkıran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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OSMANİYE (AA) - Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Kaymakam Taşkıran, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'ın "Görev tamam" başlıklı fotoğrafına oy veren Taşkıran, çevre-yaşamda İsmail Kaplan'ın "Üç kafadar", sporda da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Taşkıran, fotoğrafların hepsinin anlam taşıdığını söyledi.

AA'nın, dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri her şartta kamuoyuna ulaştırdığını belirten Taşkıran, AA çalışanlarını tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.



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