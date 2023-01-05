Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinden dikenli tel ve kereste çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinden dikenli tel ve bir miktar kereste çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen H.O. ve Ö.K’yi düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmada işlemleri sürüyor.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.



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