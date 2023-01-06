Kadirli Kaymakamı Bakır, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçimini yaptı

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OSMANİYE (AA) - Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakır, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisindeki seçimini Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Bakır, çevre-yaşamda Muhammed Said'in "İdlib'de kar", sporda da Arife Karakum'un "Paylaşılamayan" adlı fotoğrafına oy verdi.

Bakır, dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen fotoğrafların değerli ve anlamlı olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.



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