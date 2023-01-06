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Osmaniye'de "112 Acil Çağrı Merkezi"ni gereksiz meşgul eden 19 kişiye para cezası

AA

Osmaniye'de "112 Acil Çağrı Merkezi"ni gereksiz meşgul eden 19 kişiye para cezası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de "112 Acil Çağrı Merkezi "ni gereksiz arayan ve meşgul eden 19 kişiye toplam 11 bin 781 lira idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 27 Ocak 2021'de hizmete girdiği belirtildi.

Merkeze hizmete girdiği tarihten itibaren toplam 635 bin 638 çağrı geldiği aktarılan açıklamada, bu çağrıların 455 bin 416'sının asılsız ihbar olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Geçen yıl merkeze gelen toplam 631 bin 385 çağrıdan 421 bin 53'ünün asılsız olduğu belirtilen açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden 19 kişiye toplam 11 bin 781 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2023'den itibaren çağrı merkezini gereksiz meşgul eden ya da asılsız ihbarda bulunanlara uygulanacak cezanın ise 1250 lira olduğu kaydedildi.

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