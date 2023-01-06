Sumbas Belediye Başkanı Demiroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Demiroğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Demiroğlu, çevre-yaşamda İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", sporda da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Demiroğlu, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, AA çalışanlarını başarılar diledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.