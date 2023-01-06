Sumbas Belediye Başkanı Demiroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

OSMANİYE (AA) - Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Demiroğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Demiroğlu, çevre-yaşamda İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", sporda da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafını seçti.
Demiroğlu, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, AA çalışanlarını başarılar diledi.