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Bakan Derya Yanık, Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutlama Töreni'nde konuştu:

AA

Bakan Derya Yanık, Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutlama Töreni'nde konuştu:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizi senelerce yapay kamplaşmalarla ayırmaya, bölmeye çalıştılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu yapay bölünmelere karşı da Türkiye'nin yüz akı olmuş bir siyasi oluşumdur. Bu ülkenin insanlarının refahı, onuru için elini taşın altına koyanlar ile ülkenin yoluna taş koymaya çalışanları çok iyi ayırmamız gerekir." dedi.

Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutlama Töreni ve Zafer Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında, Bakan Yanık ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Yanık, şeref defterini imzaladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajları okundu.

- "Türkiye artık başka bir ligde, artık birkaç basamak yukarıda bir oyuncu"

Bakan Yanık, programda yaptığı konuşmada, 7 Ocak'ın, bereketli topraklarını canından çok seven kahraman Osmaniyelilerin istiklal destanı yazdıkları gün olduğunu söyledi. Barış isteyebilmek için savaşacak güce sahip olunması gerektiğini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyüktür.' demesinin, dünya barışını sağlamak için ne kadar önemli ve gerekli olduğunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Siyaseten söylemiyorum, hakkı teslim etmek gerek. Dünyanın birçok liderinin, siyasetçi ve diplomatının gördüğü, kabul ettiği bir gerçek var. Türkiye artık başka bir ligde, artık birkaç basamak yukarıda bir oyuncu olarak devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız küresel anlamda büyük bir siyasi lider olduğunu herkes artık kabul etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin dünya barışına, dünya siyasetine, mazlumların, masumların haklarının korunmasına katkısı apaçık bir gerçektir. Türkiye'nin bu gücünün dayanağı elbette kendi içinde çok güçlü, çok dirayetli olmasıdır. Bu dirayette, bu güçte, Osmaniye'nin yetiştirdiği mümtaz devlet adamı, Cumhur İttifakı’nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin de çok önemli katkısı vardır."

- "Bizi senelerce yapay kamplaşmalarla ayırmaya, bölmeye çalıştılar"

Cumhur İttifakı'nın gücünün Türkiye'nin gücü olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının Türkiye'nin kazanması demek olduğunu her fırsatta dile getirerek büyük bir vatanseverlik örneği gösteren Bahçeli'ye Osmaniyelilerin huzurunda şükranlarını sunan Yanık, "Bizi senelerce yapay kamplaşmalarla ayırmaya, bölmeye çalıştılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu yapay bölünmelere karşı da Türkiye'nin yüz akı olmuş bir siyasi oluşumdur. Bu ülkenin insanlarının refahı, onuru için elini taşın altına koyanlarla, ülkenin yoluna taş koymaya çalışanları çok iyi ayırmamız gerekir. Ülkemizi yokluğun, yoksulluğun, sahipsiz kalmanın acılarından kurtarmak için canını dişine takarak Türkiye için çalışan siyasi hareketin adı AK Parti, Cumhur İttifakı bu siyasi hareketin bir başka açılımı, bir başka çeşitlenmesidir." diye konuştu.

Bakan Yanık, 29 Ekim'de Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünü idrak edileceğini anımsatarak "Türkiye Yüzyılı bu mücadelenin bir başka ifadesidir. 'Türkiye Yüzyılı' bir slogan değildir, 100 yıllık bir milli mücadelenin başarıya ulaştığını gösteren bir 100. yıl markasıdır." dedi.

Bakanlık olarak her projelerinin, hizmetlerinin "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin gerçekleşmiş birer örneği olduğunu aktaran Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmaniye ve 7 Ocak, biz bu vatanda yaşadıkça, kahraman ecdadımızın emanetine sahip çıkmanın şanlı sembolü olmaya devam edecektir. 101 yıl önce, kendi topraklarımızda karşı karşıya geldiğimiz işgalle, terörle, sömürüyle, bugün dünyanın her köşesinde, ekonomide, diplomaside de karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Onun için 'Dünya beşten büyüktür' diyoruz. Onun için kendimiz için istediğimiz her şeyi dünyanın başka mazlum milletleri için de istemeye çalışıyoruz. Türkiye güçlenmesin, dik duramasın diye neler yapıldığını da biliyoruz, biliyorsunuz hepiniz. O nedenle 'Türkiye Yüzyılı' bir slogan değildir. 101 yıl önce, 7 Ocak günü nasıl omuz omuzaysak, bundan sonraki bütün 7 Ocaklarda da öyle omuz omuza olacağız. Osmaniyeliler, hepimiz, bütün Türkiye, bu aziz toprakların zalimin çizmesi, baskısı altında kalmasına değil izin vermek, böyle bir şeyi akıllarından bile geçiremeyecekleri güçlü Türkiye için alın teri, akıl teri dökmeye devam edecektir, devam edeceğiz. Şehitlerimizi, gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılında 'Türkiye Yüzyılı'nı şerefle kutlayacak 85 milyonluk büyük bir ailenin, büyük ve güçlü Türkiye ailesinin bir ferdi olarak hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

- "Kurtuluş destanını unutmayacağız"

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara da ecdadın Kurtuluş Savaşı'nın güney cephesini Osmaniye'de kahramanlık destanlarıyla doldurduğunu anımsattı.

Osmaniye'nin Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın da düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol üstlendiğini belirten Kara, "Bu şehrin yiğit evlatları Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bayrağımızı yere düşürmemiş, aziz toprağımızı çiğnetmemiştir. Cebeli bereket sancağına yazılan kurtuluş destanını unutmayacağız. Hiçbir zaman için de unutturmayacağız." diye konuştu.

- "Tüfekli Hareketler" ve "Üzüm Salkımı" gösterisi sunuldu

Konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu törende, Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halk Oyunları Topluluğunca gösteri sunuldu. Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi, Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı da "Tüfekli Hareketler" gösterisi gerçekleştirdi. Daha sonra Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli helikopterle "Üzüm Salkımı" gösterisi sundu. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait bir helikopterlerin de gösteri uçuşu yaptığı töreni, vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Törene, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ve diğer yetkililer katıldı.

- Zafer Yürüyüşü yapıldı

Bakan Yanık, gösterilerin ardından beraberindekiler ile Zafer Yürüyüşü'ne katıldı. Devlet Bahçeli Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Atatürk Caddesi'nden devam ederek Büyük Cami bahçesine kadar sürdü.

Bakan Yanık ve beraberindekiler, daha sonra Osmaniye Milli Mücadele Kahramanları Şehitliği'ni ziyaret etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra Bakan Yanık ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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