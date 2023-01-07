Osmaniye'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Rüstem Pala yönetimindeki 80 AH 418 plakalı otomobil, Karakütük köyünde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pala, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.