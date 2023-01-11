Arka bacağı kırıldığı için ölüme terk edilen eşek, Osmaniye'de tedavi altına alındı

Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel taciz suçlamasıyla yargılanmış en üst düzey isim olan Kardinal George Pell 81 yaşında öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Şırnak'ta sol arka bacağı kırıldığı için boş araziye terk edilen eşek, Osmaniye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

İdil ilçesinde arka bacaklarından birisi kırık olduğu için boş araziye terk edilen eşeği gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iletişime geçen belediye yetkilileri, yaralı eşeği HAYTAP yetkililerine teslim etti.

Osmaniye'deki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen eşeğe, burada operasyon yapıldı.

HAYTAP Genel Başkan Yardımcısı Ali Laçinbala, ayağı kırılan eşeğin tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Kırığa internalfikasyon tekniğiyle müdahale etmemize rağmen daha alt kısımda oluşan ikinci bir kırıktan dolayı tırnağın biraz üstünden ampute etmek zorunda kaldık. Şu anda eşeğimizin tedavisi devam etmektedir. Hayati tehlikeyi atlatan eşeğimiz, buradaki hayvanlarla birlikte ölene kadar bizlerle birlikte misafirimiz olacak." ifadesini kullandı.

Laçinbala, ilerleyen zamanlarda eşeğe protez takılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.