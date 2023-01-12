Osmaniye'de yağmur duasına çıkıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle yağmur duası edildi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kurum personeliyle Cemalpaşa Mahallesi'ndeki tarım arazisinde bir araya geldi.

Burada Çiğdem Camii müezzini Mehmet Perçin eşliğinde yağmur duası yapıldı.

Tarhan, duanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin en kurak dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Son aylarda hiç yağış olmadığını ve su kaynaklarında kuruma yaşandığını belirten Tarhan, "Yağmur yağmamasından dolayı çiftçilerimiz sıkıntı içinde. Su kaynaklarımız neredeyse kurudu. Zaman zaman su sıkıntısı çekiyoruz. Burada hep birlikte dua ettik. İnşallah Kadirli'ye bolluk ve bereket gelir." diye konuştu.

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