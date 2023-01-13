Osmaniye'de televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tüplü televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yeniköy köyünde Mustafa Avcılar'ın (83) evinde, yatak odasında bulunan tüplü televizyonun henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu yangın çıktı.

Alevleri gören yakınları tarafından evden çıkarılan Avcılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Dumandan zehirlendiği belirlenen Avcılar, kurtarılamadı.

Köylülerin çabasıyla söndürülen yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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