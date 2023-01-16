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Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

AA

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

OSMANİYE (AA) - Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Tren garındaki tören, izci grubunun taşıdığı Türk bayrağını Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a teslim etmesiyle başladı.

Halk oyunları gösterisinin ardından protokol üyeleriyle vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na yürüdü.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yılmaz, anıt şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, Osmaniye halkının gösterdiği derin hürmet ve sevgi içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1925 yılında şehri ziyaret ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Bir asrı ardında bırakan büyük devletimiz, Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve gelişmiş Türkiye hedefine gururla ve emin adımlarla yürüyor. Biz de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna bu şiarla gece gündüz demeden yüreğimizle çalışıyoruz." dedi.

Osmaniye Belediyesi mehteran takımının konser verdiği törene, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Hakan Kocabaş, askeri ve mülki erkan ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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