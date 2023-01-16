Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 151 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Çalışmalarda çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 151 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.

Uygulamalarda 7 ruhsatsız tabanca, 41,19 gram sentetik uyuşturucu ile çalıntı 2 araç, 2 motosiklet ve 4 bisiklet ele geçirildi.

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