Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 151 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-16 Ocak'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 151 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.
Uygulamalarda 7 ruhsatsız tabanca, 41,19 gram sentetik uyuşturucu ile çalıntı 2 araç, 2 motosiklet ve 4 bisiklet ele geçirildi.