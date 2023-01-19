Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Osmaniye Valisi Yılmaz'ı ziyaret etti

2023 ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Yılmaz'ın makamında gerçekleşen ziyarete Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak da katıldı.

Osmaniye’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Orgeneral Çetin, jandarma teşkilatının kentteki faaliyetlerine ve güvenlik durumuna dair Vali Yılmaz'dan bilgi aldı.

Vali Yılmaz da ziyaretleri için Orgeneral Çetin'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.