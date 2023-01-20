Osmaniye'de evinde sentetik uyuşturucu üretip satan zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evinde sentetik uyuşturucu üretip sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ederek sattığını belirlediği şüpheli B.B.T'nin ikametine operasyon düzenledi.

Evde 463,69 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 28 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildi, B.B.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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