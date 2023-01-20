Evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında evde mahsur kalan anne ile 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Hürriyet Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda 8 katlı apartmanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle dairenin balkonuna çıkan ekipler, duman nedeniyle evde mahsur kalan anne Aslıhan ile çocukları Derik ve Ayaz Gök'ü kurtardı.

Dumandan etkilenen anne ve çocukları, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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