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OSMANİYE (AA) - Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları, Osmaniye'de başladı.

Merkeze bağlı Kumarlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda startı verilen yarışlara 42 ilden 102 kulüp ve 1185 sporcu katılıyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, AA muhabirine, iki gün sürecek organizasyonda 32 kategoride yarışların yapılacağını söyledi.

Yarışmanın Osmaniye ve bölgenin tanıtılması adına önemli olduğunu aktaran Çolakoğlu, "Türkiye'nin muhtelif yerlerinden yaklaşık 1200 sporcunun bölgeye gelmesi, kent adına çok değerlidir. Tüm sporcularımıza başarı diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonları arttırarak devam ettireceğiz. Oryantiring sporuna her geçen gün ilgi artıyor. Bu branş Türkiye'de yeni, Avrupa'da biraz daha yaygın. Büyük bir hızda gelişme kaydediyoruz. Sporcularımız Balkanlar, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılıyorlar ve önemli dereceler elde ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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