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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık lityum iyon piller üniversitede geri dönüştürülüyor

AA

Atık lityum iyon piller üniversitede geri dönüştürülüyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde (OKÜ), çoğunlukla elektrikli araçlarda kullanılan atık lityum iyon pillerden elde edilen ham maddeler, yeni batarya üretiminde değerlendiriliyor.

OKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Batarya Sistemleri ve Hidrojen Teknolojileri Anabilim Dalında, elektrikli araçlar ile cihazlarda sıkça tercih edilen lityum iyon piller üzerine 6 aydır çalışma yürütülüyor.

Öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri, ömrünü tamamlamış pilleri laboratuvar ortamında inceleyerek, anot, katot ve seperatör gibi önemli materyalleri ayrıştırıyor.

Revize ettikleri pilleri yeniden kullanılabilir hale getiren ekip, ömrünü tamamlayan ürünlerden çıkardıkları ham maddeleri de üretimde değerlendiriyor.

- "Hepsi değerli materyaller barındırıyor"

Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Farsak, AA muhabirine, dünyada lityum iyon pillere ihtiyacın güç geçtikçe artığını söyledi.

Pil üretiminde ham madde temininin önemine vurgu yapan Farsak, "Dünyada 2030 yılına kadar yaklaşık 7 bin gigavatsaat batarya üretimi hesaplanıyor. Bunun yapılabilmesi için milyonlarca ton mineral çıkartmamız gerekiyor. Bu da küresel ısınmaya etki eden sebepleri beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Farsak, yaptıkları çalışmaların geri dönüşüme katkı sunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Seçilen bataryalardan tekrar kullanılamayacak olanları elektrotlarına kadar parçalayarak ham maddelerini alıyoruz ve yeni formlara dönüştürüyoruz. Bu maddeleri tekrar pil üretiminde kullanıyoruz. Biten bataryaları çöpe atamayız çünkü bunların hepsi değerli materyaller barındırıyor. Pillerin geri dönüşümle kullanıma sunulmaları yönünde sürekli çalışmalar geliştiriliyor. Bizim hedefimiz de yüksek geri dönüşüm etkinlikli batarya dönüşümleri yapmak."

- Tamamen yerli batarya üretimi hedefleniyor

Pillerin iç hücrelerini ve malzemelerini geliştirme hedeflerinin olduğunu dile getiren Doç. Dr. Farsak, şunları aktardı:

"Şu an anot ve katot üretimini yapabiliyoruz ancak seperatörü dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Seperatörü de yapabildiğimiz takdirde Türkiye'nin temin edebileceği yerli bir kaynak oluşturabileceğiz. Bu kapsamda üniversitemiz ve sanayi işbirliği kapsamında bunu yapabilmek için Adana'da bir firmayla anlaştık. İnşallah tamamı yerli ve üretilebilir bir batarya sistemini yapmayı hedefliyoruz."

Farsak, yerli lityum iyon pil üretim projelerini TÜBİTAK'a sunduklarını ifade ederek, "Çalışmalarımızın sonucunda tamamen yerli lityum iyon piller üretecek, ürettiğimizi kullanacak, kullanım ömrü biteni de geri dönüştürebileceğiz." dedi.

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