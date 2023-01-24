Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 150 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-23 Ocak'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.
Uygulamalarda ruhsatsız 10 tabanca ve 5 tüfek, 90 uyuşturucu hap, 1,43 gram eroin, 1,83 gram esrar, çalıntı araç ve 2 motosiklet ele geçirildi.