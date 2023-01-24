Osmaniye'de kuzenler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı kuzenlerinden birini öldürüp diğerini yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Karakütük köyünde Soner P. ile amcasının oğlu Ahmet P. ve Ahmet P'nin kız kardeşi İlay P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Soner P, yanında getirdiği tabancayla kuzenlerinin üzerine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ahmet P'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İlay P, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri şüpheli Soner P'yi gözaltına aldı.

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