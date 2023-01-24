Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Selami Arslantaş, ilçeye bağlı Yoğunoluk köyü Sarısekiler mevkisinde kayalıklardan düşerek yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma neticesi Arslantaş'ı kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.
Arslantaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.