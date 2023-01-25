Osmaniye Ticaret Borsası

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı 52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) İç yer fıstığı Kg 52,00 52,00 Kabuklu yer fıstığı Kg 30,00 34,19

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