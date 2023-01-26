Osmaniye'de yetiştirilen posta güvercinleri rotasını Avrupa'ya çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de yetiştirilen posta güvercinleri rotasını Avrupa'ya çevirdi

AA

Osmaniye'de yetiştirilen posta güvercinleri rotasını Avrupa'ya çevirdi

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de meraklılarınca özel yemlerle beslenerek günün belli saatlerinde uçurulan posta güvercinleri, bu yıl Avrupa'dan Asya'ya gerçekleştirilecek yarışlar için hazırlanıyor.

Yön bulmadaki yetenekleriyle önceki dönemlerde haberleşmede kullanılan posta güvercinleri, meraklılarınca hobi ve sportif amaçlı beslenmeye devam ediyor.

Evlerin çatılarında ya da odalarında hazırlanan kafeslerde mısır, bezelye, pirinç, pekmez ve zeytinyağı ile hazırlanan özel yemlerle beslenen güvercinler, her gün uçurularak yılda iki kez düzenlenen yarışlara hazır hale getiriliyor.

Geçen yıl yapılan yarışlarda İstanbul'dan uçurulan ve ertesi günü Osmaniye'de olan posta güvercinleri, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yarışlarda Bulgaristan'dan kanat çırparak evlerinin yolunu bulmaya çalışacak.

Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Yunus Akdağ, AA muhabirine, posta güvercinlerinin kullanımının milattan önceye dayandığını söyledi.

Posta güvercinlerinin geçmişte özellikle savaşlarda etkin rol oynadığını ve aktif olarak kullanıldığını anlatan Akdağ, gelişen teknolojiyle haberleşmede kullanılan bu kuşlara ilginin giderek azaldığını belirtti.

Akdağ, yön bulmadaki yetenekleriyle dikkati çeken ve atletik yapısıyla uzun süre uçabilen güvercinlerin şu anda sadece meraklılarınca ilgi gördüğünü dile getirdi.

- "Yavru ve büyükler kategorilerinde yılda iki yarışımız oluyor"

Posta güvercinlerinin neslinin devamı için dernek kurduklarını aktaran Akdağ, şöyle devam etti:

"Eski zamanlarda insanlığa hizmet etmiş posta güvercinleri gelişen teknolojiyle unutulmaya başlandı. Biz de bu eski geleneğin unutulmaması, gelecek nesillere ulaştırılması için derneğimizi kurduk. Sağ olsun devletimiz de bizleri destekliyor. Yavru ve büyükler kategorilerinde yılda iki yarışımız oluyor. Bu kapsamda geçen yıl İstanbul'dan Osmaniye'ye bir yarışımız vardı. İstanbul'dan cumartesi sabah bıraktığımız posta güvercinimiz, pazar sabahı Osmaniye'de evinde olmuştu. Bu yılki hedefimiz Bulgaristan. Yani Avrupa'dan Asya kıtasına posta güvercini uçuracağız."

Türkiye Güvercin Federasyonunca bu yıl ilk yarışın 11 Mart'ta Adana'nın Feke ilçesinden İstanbul'a gerçekleşeceğini ifade eden Akdağ, etkinlikte başarılı olanların 29 Mayıs'taki Bulgaristan etabına katılabileceğini kaydetti.

Akdağ, derneklerine üye 50 kişinin toplam 5 bin civarında posta güvercininin olduğu bilgisini paylaştı.

Posta güvercinlerinin çok değerli hayvanlar olduğunu vurgulayan Akdağ, şunları ifade etti:

"Şu an iyi bir posta güvercini almak için en az 150-200 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekir. Benim 200 güvercinim var. Güvercinlere aylık 5 bin lira gibi para harcıyorum. Bu kuşların bakımları özeldir. Beslenmeleri biraz daha protein kaynaklı olur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)OSMANİYE İTFAİYESİNİN DALGIÇ EKİBİ GÖREVE HAZIR
YEREL HABERLER (Görüntülü)OSMANİYE İTFAİYESİNİN DALGIÇ EKİBİ GÖREVE ...
Osmaniye Valisi Yılmaz, yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Osmaniye Valisi Yılmaz, yapımı devam eden merkezde ...
(Görüntülü)KADINLARA YÖNELİK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MERKEZİ&#039;NDE SONA DOĞRU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KADINLARA YÖNELİK BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ...
(Görüntülü)ATIK MALZEMELERİ GERİ DÖNÜŞTÜREREK PARKİNSON HASTALIĞINI YENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ATIK MALZEMELERİ GERİ DÖNÜŞTÜREREK ...
Atık malzemeleri geri dönüştürerek Parkinson hastalığını yendi
YEREL HABERLER Atık malzemeleri geri dönüştürerek Parkinson ...
Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi ...
Osmaniye'de dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü ...
Kadirli´de silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kadirli´de silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Osmaniye'de kuzenler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de kuzenler arasındaki silahlı kavgada 1 ...
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.