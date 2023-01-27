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OSMANİYE (AA) - Türkiye Judo Federasyonunca düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Osmaniye'de başladı.

Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya katılan 67 ilden 913 sporcu, dereceye girerek milli takıma seçilmek için mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine, şampiyonayı Osmaniye'de yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Judonun, Türkiye'nin uluslararası alanda en iddialı branşlarından biri olduğunu belirten Huysuz, "Avrupa'da ve dünyada en başarılı olduğumuz spor branşlarımızdan birisi. Bakanımız ve Osmaniye Valimizle görüştükten sonra Osmaniye'de bu güzel turnuvayı yapmaya karar verdik. İnşallah en güzel şekilde bu turnuvayı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Huysuz, 3 gün sürecek turnuvada başarı elde edecek sporcuların milli takım kampına katılmaya hak kazanacağını kaydetti.

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