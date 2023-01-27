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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de patisi kesilmiş halde bulunan kedi tedaviye alındı

AA

Osmaniye'de patisi kesilmiş halde bulunan kedi tedaviye alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sol arka patisi kesilmiş halde bulunan kedi, tedaviye alındı.

Arıklıkaş Mahallesi'nde oturan Gülnur Dönmez, bahçesinde sol arka patisi kesik halde kedi buldu.

Dönmez, kediyi Osmaniye kent merkezindeki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tedavi merkezine götürdü.

Yaralı kediyi tedaviye alan HAYTAP İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbala, yaptığı açıklamada, "Kedimizin sol arka ayağında tarsal eklemlerde kesici cisimle simetrik şekilde kesilmiş bir açık yarası vardı. Patiyi bir nebze olsun kurtarabilmek amacıyla tarsal kemiklerden ampute etmek zorunda kaldık. Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor." dedi.

Kedi, tedavisinin ardından, kendisini sahiplenmek isteyen Gülnur Dönmez'e teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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