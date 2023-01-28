Osmaniye'de zeytinlik alanda çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de zeytinlik alanda çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağayı, orman işletme ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kırıklı köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede ilerleyen alevlere orman işletmeye ait 2 arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa, orman işletme ekiplerince kurtarıldı.

Su verilerek temizlenen kaplumbağa, yeniden doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.