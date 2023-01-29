Osmaniye'de Sucuk Ekmek Festivali

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bu yıl 8. kez düzenlenen Sucuk Ekmek Festivali'nde vatandaşlara 15 bin adet sucuk ekmek ikram edildi.

Kadirli Belediyesince organize edilen festival, öğretmenevi yanındaki alanda ızgara ateşinin yakılmasıyla başladı.

Görevlilerin pişirdiği 2 ton sucuk, ekmeklere konularak etkinliğe katılanlara dağıtıldı.

Festival kapsamında hazırlanan 15 bin sucuk ekmeğin tamamı tükenirken, animasyon gösterileri ve konserlerin yapıldığı etkinlikte, çocuklar için yarışmalar da düzenlendi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere, Sucuk Ekmek Festivali'ne gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Festivale, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır ve MHP İl Başkanı Yusuf Çomu da katıldı.

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