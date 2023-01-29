Osmaniye'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kadın hastanede öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ağabeyinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karakütük köyünde 24 Ocak'taki silahlı kavgada ağır yaralanan İlay P, özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastane morgundan yakınları tarafından alınan İlay P'nin cenazesi, Karakütük köyünde toprağa verildi.
Katil zanlısı Soner P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Karakütük köyünde 24 Ocak'ta Soner P, amcasının oğlu Ahmet P. ve kız kardeşi İlay P'ye tabancayla ateşe etmişti. Ahmet P. olay yerinde yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan kız kardeşi İlay P, ilçedeki özel hastaneye kaldırılmıştı. Zanlı Soner P. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.