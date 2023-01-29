Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Osmaniye'de sona erdi

OSMANİYE (AA) - Türkiye Judo Federasyonunca Osmaniye'de düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı.
27 Ocak'ta Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda başlayan ve 67 ilden kadın ve erkek 917 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporcular, dereceye girerek milli takıma seçilmek için ter döktü.
Düzenlenen final müsabakalarıyla sona eren şampiyona sonucu kadınlar 70 kiloda Tuana Gülenay, +70 kiloda ise Kevser Dilbirliği birinci oldu.
Erkeklerde ise 81 kiloda Emir Selim, 90 kiloda Atilla Dinç ve +90 kiloda Mahmutcan Maden, şampiyon oldu.
Dereceye giren sporcular, madalyayla ödüllendirildi.