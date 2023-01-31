Osmaniye'de 468 bin 250 makaron ele geçirildi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 468 bin 250 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Düziçi ilçesinde M.T'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 467 bin 500'ü boş toplam 468 bin 250 makaron, 10 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 8 makaron doldurma ve 2 sigara sarma makinesiyle 3 bin 950 boş sigara paketi ele geçirildi.

Ekipler, M.T'yi gözaltına aldı.



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