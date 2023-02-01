Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığını belirlediği zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.