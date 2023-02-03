Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu temin ederek sattığını belirlediği zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 115,78 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.