Osmaniye'de yetenek taramasında keşfedilen sporculara malzeme desteği

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında keşfedilen çocuklara malzeme desteğinde bulunuldu.

Fakıuşağı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen faaliyet kapsamındaki yetenek taramasında keşfedilen 37 çocuk katıldı.

Programda, çocuklara spor malzemesi ve sırt çantası dağıtıldı.

Törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, çocukların yeteneklerinin erken yaşta tespit edilerek spora yönlendirilmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar da projeye geçen yıl 11 bin 200 başvuru yapıldığını belirterek, yetenek taramaları sonucunda belirlenen 552 sporcunun eğitimlerinin devam ettiğini kaydetti.



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