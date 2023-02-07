Bakan Kasapoğlu, Osmaniye'de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

OSMANİYE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, incelemelerde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve diğer ilgililer, kentteki arama kurtarma ekiplerince sürdürülen çalışmaları yerinde takip etti.
Enkaz alanlarında incelemelerde bulunan Kasapoğlu, ekiplerden bilgiler aldı.
Depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret eden Kasapoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi.