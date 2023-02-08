Fransız arama kurtarma ekibi Osmaniye'deki çalışmalara destek oluyor

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OSMANİYE (AA) - Fransa'dan gelen arama kurtarma ekibi, Osmaniye'de bir sitenin enkazındaki çalışmalara katılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD koordinesinde bölgede çalışma yapan ekiplere Fransızlar da destek oluyor.

Osmaniye'ye gelen 9 kişilik Fransız ekip, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Metin Tamer Sitesi enkazında görev alıyor.

Fransız ekip, enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarını sürdürüyor.





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