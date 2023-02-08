Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de depremde yıkılan binanın altında kalan kedi, 42 saat sonra canlı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Raufbey Mahallesi'nde çöken Metin Tamer Sitesi'ndeki 10 katlı apartmanın enkazında arama yapan ekipler, kedi sesi duydu.

Sesin geldiği alanda yapılan çalışmada enkazdaki kedi sağ olarak kurtarıldı.

Mama ve su verilen kedi, sağlık kontrolü için belediye barınağına götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.