CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Osmaniye'de incelemelerde bulundu

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OSMANİYE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve arama kurtarma çalışması süren bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören Osmaniye'ye geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ile Esenevler Mahallesi'nde çöken 10 katlı apartmanın bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Kent genelinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

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