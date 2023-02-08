Osmaniye'de, depremde hayatını kaybeden baba ve iki oğlunun cenazeleri defnedildi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden baba ve iki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Esenevler Mahallesi'nde yıkılan 10 katlı binanın enkazında kalan baba Rüştü Türk ile oğulları Sadi (23) ve Mehmet Ali Türk (19) için Osmaniye Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Baba ve iki oğlunun cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

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